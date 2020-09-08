CHP'den 9 Eylül açıklaması
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CHP'den 9 Eylül açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, 97. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarının, son günlerde artan pandemi koşulları nedeniyle güçlü önlemlerle gerçekleştirileceğini açıkladı.

CHP'den 9 Eylül açıklaması
08.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:04

Cumhuriyet Halk Partisi, 97. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarının, son günlerde artan pandemi koşulları nedeniyle güçlü önlemlerle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti 9 Eylül Çarşamba günü sabah 09.30'da Anıtkabir'de, partinin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, ardından ikinci genel başkan İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacak. Saat 11.30'da ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Milli Egemenliğin 100. yılı şerefine düzenlemiş olan resim, şiir ve beste yarışmalarının ödül sahipleriyle internet ortamında bir araya gelecek.

Kutlamalar pandemi koşullarına uygun olacak

CHP'den 97. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bu birlikteliğin canlı yayınlanacağı televizyon ekranları ve sosyal medya yayınları vasıtasıyla, Türkiye'nin kurtuluşundan kuruluşuna var olan Partimizin 97. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarında tüm Cumhuriyet sevdalıları ve partililerimizle bir arada olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu yolda, gösterdiği hedefe doğru olan mücadelesinin 97. yılını, pandemi koşullarına uygun biçimde, büyük bir coşkuyla kutlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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