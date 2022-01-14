CHP Diyarbakır İl Başkanlığından EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması

YOZGAT (AA) - CHP Diyarbakır İl Başkanlığınca, emeklilikte yaşa takılanların ( Eyt ) sorununun çözümü için basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Başkanı Gönül Özer Dağkapı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, EYT'de yaşa takılanların 22 yıldır emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Özer, şunları kaydetti:

"EYT'lilerin bu büyük hak gaspına CHP iktidarıyla son verilecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için düzenlemeler yapacağız. EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği İntibak Yasası'nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz."