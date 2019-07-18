CHP'den 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası için araştırma önergesi

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların akıbetine ilişkin TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu.

Önergede, Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleriyle gazi olanlara yardım etmek amacıyla bir "Dayanışma Kampanyası" başlatıldığı anımsatıldı.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandığı ve toplanan yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceğinin bildirildiği aktarılan önergede, kampanyanın başlatılmasından bu yana neredeyse üç yıl geçmiş olmasına karşın açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı, toplanan paraların nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında kamuoyuna tatminkar bir açıklamada bulunulmadığı, konuya ilişkin soruların cevapsız bırakıldığı ileri sürüldü.

Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmayan bu tutumu, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalara güvenerek yardımda bulunan vatandaşlarımız ile şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm toplumda, toplanan paraların keyfi olarak kullanıldığı izlenimini uyandırmıştır. Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, konu hakkındaki mevcut şüphe ve tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından kampanyaya ilişkin banka hesaplarında toplanan paraların akıbetinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ve böylece tüm toplumun aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır."

"Vakıf, 13 Temmuz 2019'da tescil edilmiş"

Önergede, "20 Kasım 2017'de kurulacağı duyurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 13 Temmuz 2019 günü tescil edilmiş olmasının da kampanya kapsamında toplanan paraların akıbeti hakkındaki şüpheleri artırdığı" ifade edildi.

Darbe girişiminin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirildiği anımsatılan önergede, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz hain darbesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, şehit yakınları ve gazilere, vatandaşların yaptığı bağışlardan destek sağlanamamasının izahı mümkün değildir. Bu durum hem şehit yakınları ve gazilere hem de yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında; para toplamak amacıyla kaç tane banka hesabı açıldığı, bu hesaplarda toplam kaç lira toplandığı ve nasıl değerlendirildiği, toplanan paradan şehit yakınları ve gazilere ne kadar nakdi ve ayni yardım yapıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulması ve bundan sonra bu amaçla düzenlenecek kampanyalarda saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."

Kaynak: AA