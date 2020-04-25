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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Haber

CHP'den '1 Milyon Yazılımcı Projesi' değerlendirmesi

CHP'li Adıgüzel, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir.

25.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:41
CHP'den '1 Milyon Yazılımcı Projesi' değerlendirmesi

CHP'li Adıgüzel, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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