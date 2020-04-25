CHP'den '1 Milyon Yazılımcı Projesi' değerlendirmesi
CHP'li Adıgüzel, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir.
25.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:41
CHP'li Adıgüzel, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com