CHP'den '1 Milyon Yazılımcı Projesi' değerlendirmesi CHP'li Adıgüzel, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir.

CHP'li Adıgüzel, "Bu işin sürdürülebilir olması isteniyorsa, 'Ben yaptım, oldu' mantığının bir tarafa bırakılması ve tüm sektör paydaşları ile bir araya gelinerek bir eylem planının ortaya konması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Kaynak: Dunya.com