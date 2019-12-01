CHP delege seçimlerinde son gün
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CHP delege seçimlerinde son gün

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimleri sonlanıyor.

01.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:51
CHP delege seçimlerinde son gün

'nde (CHP) 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimleri sonlanıyor. Bugün beş ilçede sandıklar kurulacak.


CHP 'de 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimi takvimi bugün sona eriyor. , Konak, Karabağlar, Aliağa ve Tire'de


sandıklar kurulacak.


Buca'da Adatepe, Dumlupınar, Yaylacık, Gaziler, Mustafa Kemal, Karanfil; Karabağlar'da Barış, Esenlik, Esenyalı, Muammer Akar, Uzundere; Konak'ta Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Çankaya, Çınartepe, Emirsultan, Ferahlı, İsmetpaşa, Kılıçreis, Lale, Mehtap, Millet, Murat, Saygı; Tire'de Fatih, Atatürk ve Aliağa'da Atatürk, Kazımdirik, Kurtuluş, Kültür, Siteler, Yalı, Yeni mahallelerinde üyeler delegeleri seçecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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