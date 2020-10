CHP'deki bıçaklı yumruklu kavgada yeni detaylar ortaya çıktı

Gaziantep'te, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı ve arkadaşları ile Genç Liseliler Grubu üyeleri arasında bıçaklı yumruklu kavga çıkmıştı.

Gaziantep'te, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı ve arkadaşları ile Genç Liseliler Grubu üyeleri arasında bıçaklı yumruklu kavga çıkmıştı. Kavgada bacağından yaralanan Mustafa Can Ülüfer, kendisini Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş'ın bıçakladığını iddia etti.

Kavga, 2 gün önce saat 17.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Kazaz iş merkezinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce yapılan gençlik kolları seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ile Genç Liseliler Grubu üyesi Erdem Şarklı, iş merkezinde bulunan bir ofiste konuşmak için bir araya geldi. Bu esnada kalabalık olan iki grubun üyeleri arasında yan bakma ve selam almama nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu olay yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ve yanındakiler ile Erdem Şarklı ve yanındakiler birbirine girdi. İş yeri içerisindeki ve önündeki kavga, iki tarafın birbirine saldırma anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda, Erdem Şarklı'nın yanındaki iki arkadaşı aldığı bıçak darbeleri ile bacağından ve elinden yaralandı. Umut Can Kadaş ile yanındakiler ise aldıkları yumruklu darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayın ardından yaralananlar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Beni Gençlik Kolları Başkanı bıçakladı"

Bacağından bıçaklanarak yaralanan Mustafa Can Ülüfer kendisini Gaziantep Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş'ın bıçakladığını iddia ederek, "Konuşmak için gittiğimiz ofiste saldırıya uğradık. İçeriye girdik selam verdim. Kafamı çevirdim 5-6 kişiydiler. Benim yaşlarımda bir tane genç birisi vardı. Saldıracak gibi yüzüme baktı. Bana neden bakıyorsun, dövüşmek için gelmedik, dedim. 'Göze yasak mı var' dedi ve üstüme saldırdı. Bende kendimi korumak için vurunca içlerinden birisi bıçak getirin diye bağırdı. Olay daha sonra koridora yansıdı bizden 3 kişiyi aşağı attılar. Benle diğer arkadaşım odadaydık. Tekrardan üstümüze saldırdılar. Bana bıçağı Umut Can Kadaş vurdu. Şikayetçi olduk, kararı bekliyoruz" dedi.

"İl Başkanının elinde bıçak vardı"

Kavga sırasında CHP Gaziantep İl Başkanı Umut Can Kadaş'ın elinde bıçak olduğunu ifade eden Genç Liseliler Grubu üyesi Erdem Şarklı, "Parti içerisindeki durumları konuşmak için il binasında görüşmek üzere randevulaştık. Umut Can Kadaş'ı aradım saat kaçta buluşalım, dedim. O da bana 'İl binasında değil Necmettin'in ofisinde buluşacağız' dedi. Necmettin ağabeye güvendiğimden dolayı ofise gittik. Gittiğimizde içlerinden bir kişi arkadaşıma sert bir şekilde bakıyordu. Daha sonra tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Daha sonra birbirimize girdik, kavga ettik. Mustafa Açıkgöz bıçağı arkadaşıma doğru saplamaya çalışınca diğer arkadaşım elini bıçağa siper etti, eli yaralandı. Diğer arkadaşım Mustafa bacağından bıçaklanırken kavga içerisinde bıçağın Umut Can Kadaş'ın elinde gördüm. Benim üzerime iki kişi saldırmıştı ama kimin bıçakladığını görmedim" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi kavga sonrası incelemelere başlandığını bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR