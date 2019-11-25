CHP'de Yerel Yönetimler Reformu Hazırlığı
TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olan CHP'nin hukukçu milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu İktidarı yerel yönetimlerin yetkilerini merkezde toplamaya çalışmakla suçladı.
25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47
TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olan CHP'nin hukukçu milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu İktidarı yerel yönetimlerin yetkilerini merkezde toplamaya çalışmakla suçladı. Kaboğlu, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: CHP'de Yerel Yönetimler Reformu Hazırlığı