CHP'de Yerel Yönetimler Reformu Hazırlığı
Haberler » Güncel » CHP'de Yerel Yönetimler Reformu Hazırlığı - Haber

CHP'de Yerel Yönetimler Reformu Hazırlığı

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olan CHP'nin hukukçu milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu İktidarı yerel yönetimlerin yetkilerini merkezde toplamaya çalışmakla suçladı.

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olan CHP'nin hukukçu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu İktidarı yerel yönetimlerin yetkilerini merkezde toplamaya çalışmakla suçladı. Kaboğlu, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.



Haber Videosu: CHP'de Yerel Yönetimler Reformu Hazırlığı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et