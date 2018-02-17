CHP'de Yeni Tüzük Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu il ve ilçe yönetimi üyelerine yeni tüzükle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

CHP İl binasında düzenlenen toplantıda İl Başkanı Ulaş Karasu, değişecek olan tüzükle ilgili partililere bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Karasu, 3-4 Şubat'ta Ankara'da parti kurultayını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Genel başkanımızla devam ediyoruz. Parti meclisimizde ve merkez yürütme kurulunda bazı değişiklikler oldu, onun dışında 9-10 Mart'ta tüzük kurultayımızı gerçekleştirip tüzüğümüzün daha demokrat, daha şeffaf, daha uygulanabilir noktaya getireceğiz. Bunun için örgütlerimizin ve sivil toplum örgütlerinin de düşüncesini alarak bunları bir taslak haline getirerek genel merkeze ileteceğiz." diye konuştu.

Karasu, "Genel Merkez'de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde süreçle ilgili kamu oyunu bilgilendirecek ve kurultayımızda tüzükle ilgili tartışmaları yaparak tüzüğümüzün Türkiye'nin ve partimizin önünü açabilecek bir yapıya kavuşması için hep beraber mücadele edeceğiz." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdü.