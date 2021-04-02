CHP'de Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı ile iki kişi partilerinden istifa etti
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CHP'de Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı ile iki kişi partilerinden istifa etti

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
CHP'de Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı ile iki kişi partilerinden istifa etti

CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş ile Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve gençlik kolları delegesi partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

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CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş ile Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve gençlik kolları delegesi partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş.yaptığı açıklamada, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgut Can Adıgüzel ve Gençlik Kolları Delegesi Emirhan Çabuk ile partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Karataş, CHP'ye 2014 yılında üye olduğunu ve partinin iktidara gelebilmesi için arkadaşları ve ailesiyle ellerinden geleni yaptıklarını belirterek "Partimizin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı, CHP ilkeleri ve ruhu ile derdi olan insanların partinin önemli noktalarına getirilmesi, bu kişilerin il başkanı, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olmalarını bir süredir üzüntü ile takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasını eleştiren Karataş, şunları kaydetti:

"2018 yılından beri gençlik kolları başkanıyım. Birçok il başkanıyla çalışma fırsatım oldu, fakat mevcut il örgütü tarafından hiçbir çalışma ve toplantıya davet edilmedim. Bunun başlıca sebebi Muharrem İnce ve Milletvekilimiz Özcan Özel'e olan yakınlığımdır. Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da koltuk sevgisi vatan sevgisinin önüne geçmiştir. Bu bozuk düzende daha fazla devam etmemek adına İl başkanlığı görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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