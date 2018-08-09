CHP'de Tüzük Kurultayı Tartışmaları

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'deki tüzük kurultayı tartışmalarına ilişkin, "Bu süreçte CHP'deki imza vereni vermeyeniyle herkesin, büyük bir sorumluluk içinde, hem ülkenin hem partinin içinde bulunduğu durumu düşünerek partiyi yeni bir çalkantı, türbülans içine sokacak bir takım davranışlardan uzak duracaklarını öngörüyorum." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ordu'daki sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bugün Ordu'ya gideceklerini ve yaptıkları temasların ardından kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını belirten Özel, "Dün yaşananlara toptan baktığımızda, iktidar partisinin beton ekonomisi ısrarı ile yeşili yok sayan mega proje merakının bir sonucudur. Tabii ki sel felaketlerini, heyelanları bir takım binaların, yolların, viyadüklerin çökmesi izliyor. Artan yağışlarda elbette küresel ısınmanın, iklim değişikliklerinin rolü var ama bu konuda da hiçbirimiz masum değiliz." ifadesini kullandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini anlatan Özel, Meclisin yeni dönemde göç sorunu konusunun üzerinde durması gerektiğini vurguladı.

Zaman zaman sorumsuz bazı açıklamaların Türkiye'de bulunan Suriyeli ve Afganistanlı göçmenleri düşmanlaştırıcı ve onlara karşı tehdit içeren bir takım açıklamalara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Özel, "Bu düşmanlaştıran, korku yayan söylemler bir anda kurtuluşu önündeki denizi aşmakta gören dokuz tane canın büyük bir trajedisine sebep olabiliyor. CHP olarak, göçmen yaratan tüm politikalara, başta savaş, iç karışıklık, teröre, sonuna kadar karşıyız ama göçmenlere karşı değiliz. Herkesi yaptıkları tüm açıklamalarda, karşılaştırmalarda ve söylemlerde son derece dikkatli olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi çevreleriyle yaptığı görüşmelere değinen Özel, şöyle devam etti:

"Ziyaretlerde, 'merak etmeyin, her şey çok güzel olacak, her şey kontrol altında' dediğini görüyoruz. Piyasalara güven verecek bu söylemler önemli ama piyasaların sizi ne kadar ciddiye aldığına da bu sözleri söyledikten sonra kurun ne tepki verdiğiyle bakacaksınız. Sayın Erdoğan'ın sözleri basın organlarında yer aldıktan dakikalar sonra kur 5,40'lık tarihi zirveyi zorluyorsa sözünüzün piyasalarda ne kadar karşılığının olduğunu görmek açısından bu önemli bir turnusol kağıdıdır.

Ekonominin dümeninin emanet edildiği, kerameti kendinden menkul, bakanlığa aldığı özel derslerle hazırlanan damadın, 3 Ağustos'tan beri sürdürdüğü sessizliği yarın bozacak olması gerçekten dikkati çekicidir. Sayın Albayrak'ın yarın piyasalara ne söyleyeceğini biz de merakla ve bir yandan da endişeyle ve korkarak takip ediyoruz."

Türk heyetinin ABD temasları

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye dokuz kişilik heyetin gittiğini anımsatan Özel, "Dikkat çeken bir nokta var. Türkiye'den üç kişlik bir heyet gidiyor, oradan da üç kişilik bir heyet gelecek gibi bir mütekabiliyet yok. Diplomaside ülkeler sorunlarını eşitlik ilkesiyle çözmek istedikleri zaman karşılıklı heyet ziyaretlerinden bahsedilir. Heyete başkanlık edecek bir siyasi yok. Karşı taraftan da yine heyete başkanlık eden bir siyasinin, Türkiye'ye bir ziyareti yok. Burada kimse dik durulduğundan bahsetmesin." görüşünü savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumunda bir değişiklik olmadığına işaret eden Özel, Berberoğlu'nun uzun bir süredir ziyaretçi kabul etmediğini, hayati gerekliliği olan ilaçlarını almayı ve ailesi, avukatları, siyaset arkadaşlarıyla görüşmeyi reddettiğini söyledi. Özel, konuya ilişkin Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın bir an önce bir tepki vermesini ve açıklamada bulunmasını istedi.

Özgür Özel, yeni sistemde daha etkili denetim olacağına dair açıklamalara karşın, 5 Temmuz 2018'de verdikleri ilk yazılı soru önergesinin ardından bugüne kadar verdikleri bin 351 yazılı soru önergesinden hiçbirinin yanıtlanmadığını ifade etti.

9 Temmuz'da verdikleri ilk kanun teklifinin Meclisin internet sitesine dahi konulmadığını, ancak AK Parti milletvekillerinin verdiği kanun tekliflerinin Meclisten geçerek kanunlaştığını belirten Özel, "Bizim teklifimiz 9 Temmuz tarihli ve daha internet sitesine koymamışlar. Kendilerinin ki 16 Temmuz tarihli ve Meclisten geçirdiler. Nerede eşitlik?" sorusunu yöneltti.

CHP'li dört milletvekilinin danışmanının, güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için Meclis tarafından göreve başlatılmadığını anlatan Özel, "Danışmanını seçme özgürlüğünü milletvekilinin elinden almak muhalefete sınır çizmektir." dedi.

Gazetecilerin MYK'deki değişime ilişkin sorusu üzerine Özel, konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söyledi.

Bir gazetecinin, "Size göre tüzük kurultayı olasılığı var mı?" sorusuna CHP Grup Başkanvekili Özel, şu yanıtı verdi:

"Partimizin tüzüğüne göre tüzük kurultayı olasılığı var. Onun için de toplanması gereken imza sayısı bellidir. O imzalar toplandığı taktirde de kurallarla, kanunlarla, yazılı belgelerle bağlı bir siyasi parti olarak onun gereği mutlaka yapılır. O konuda çeşitli söylentiler, sözler var. Bir hakkın kullanımına ilişkin bir kısıtlamadan CHP'nin bahsetmesi söz konusu değil. Kişisel olarak, bu süreçte CHP'deki imza vereni vermeyeniyle herkesin, büyük bir sorumluluk içinde, hem ülkenin hem partinin içinde bulunduğu durumu düşünerek partiyi yeni bir çalkantı, türbülans içine sokacak bir takım davranışlardan uzak duracaklarını öngörüyorum. Bunun kesinlikle bir hakkın kullanılmasına karşı çıkmak olarak algılanmaması lazım."