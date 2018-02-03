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CHP'de Tuzu Kuru Olanlar Var"

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan adayı Muharrem İnce, "CHP'de tuzu kuru olanlar var. Mesela CHP'de tuzu kuru olanlara Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, buraları aldı mı onlara yetiyor.

CHP'de Tuzu Kuru Olanlar Var

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan adayı Muharrem İnce, "CHP'de tuzu kuru olanlar var. Mesela CHP'de tuzu kuru olanlara Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, buraları aldı mı onlara yetiyor. Mutlu azınlıklar var." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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