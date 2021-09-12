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CHP'de toplu istifa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'de toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti. Düzenlediği toplantının ardından Başkan Mustafa Akın Başbuğ açıklamada, "Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

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