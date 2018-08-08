CHP'de Taşlar Yerinden Oynuyor! Kılıçdaroğlu'ndan MYK Üyelerine Veda Gibi Mesaj

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine şimdiye kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

MYK ÜYELERİNE "VEDA" GİBİ MESAJ

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlubaşkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yenibir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğiöğrenildi.

TOPLANAN İMZA SAYISINI DİKKATE ALIYOR

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da bunailişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınmasıgerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

YARIN YA DA CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının "yeni dönemde görev almakistemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM)seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

"BÜYÜK DEĞİŞİM" BEKLENTİSİ

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmınındeğiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor. Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan YardımcılarıTekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyleeleştirilere maruz kalmıştı.