CHP'de Tansiyon Yükseliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde hiçbir ekip, kadro anlayışı barındırmadan sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle, kendine özgü 'değişim, dönüşüm ve umut kurultayı'na imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardır" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 26. dönem milletvekili Gaye Usluer ve CHP'liler ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tüzün, "Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü seçimli kurultayının yapılması talebimizi sizlerin aracılığıyla bütün Türkiye'ye, partimizin yetkili organlarına ve kurultay delegelerimize duyurmak istiyorum. Kurultay delegeleri olarak buradalar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi organlarında yer alan isimler olarak sembolik olarak buradayız. Bugün basın toplantımızı 11'de yapacağız demiştik ama 08.30'dan itibaren Türkiye'nin birçok yerinde kurultay delegelerimiz notere koşarak gidip, noter huzurunda imzalarını vermeye başlamışlardır. Bu anlamda değişimi ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Olağanüstü Kurultayımızın adı 'değişim ve umut kurultayı' olacaktır. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde hiçbir ekip, kadro anlayışı barındırmadan sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle, kendine özgü 'değişim, dönüşüm ve umut kurultayı'na imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardır" dedi.

Gaye Usluer ise değişime işaret ederek, "Yüzü otoriteye, adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük bu rejimi değiştirmenin yolu, demokrasiye inanan milyonların desteğini alarak önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi başta büyük şehirler olmak üzere en fazla sayıda yerel yönetimlerde iktidara taşımaktan geçer. Bugün tam da değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur ve önce kendi içimizde başlatmalıyız bu değişimi. Çünkü tam 9 seçimdir aynı yöntemleri uygulayarak farklı sonuçlar alınamayacağını yaşayarak gördük. 9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı siyasi ömrünü tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.

Tüzün, 08.30 itibariyle delegelerin imza vermek için notere gittiğini ve sayının 100'ü geçtiğini ifade etti. - ANKARA