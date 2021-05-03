CHP'de şok istifa
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CHP'de şok istifa

CHP'de şok istifa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Korkman, bu görevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Korkman, bu görevinden istifa etti.

CHP Bilecik İl Başkanlığı Eğitim Sekreteri olarak görev yapan Korkman, 30 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkanlığı için partisinden aday adayı olurken, CHP Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak da 2 dönem görev almıştı. Korkman, istifası hakkında kısa bir açıklama yaparken, "Bugün İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettim. CHP üyeliğim devam ediyor. Gerekçelerimi İl Başkanlığına verdiğim dilekçede yazılı olarak belirttim. Burada açıklamam etik olmaz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Korkman'ın istifasında, CHP'li İl Genel Meclis üyelerinin Ak Partili İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'a başkanlık seçimlerinde oy vermeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında CHP'nin törenlere katılmamasının etken olduğu iddia edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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