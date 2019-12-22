CHP'de seçim heyecanı devam ediyor

22.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:13

CHP İzmir'de devam eden ilçe kongrelerinde Dikili, Torbalı, Kınık, Bayraklı, Foça, Çeşme ve Karabağlar'da seçimler bitti. Bugün ise delegeler Kemalpaşa, Gaziemir, Konak ve Menderes'te oylarını kullanacak.



CHP İzmir'de Dikili, Torbalı, Kınık, Bayraklı, Foça, Çeşme ve Karabağlar'da ilçe kongreleri heyecanı yaşandı. Bugün de Kemalpaşa, Gaziemir, Konak ve Menderes'te sandıklar kuruldu. 24 Aralık Salı 11.00'da Tire, 25 Aralık Çarşamba 11.00'da Karaburun ve 29 Aralık Pazar 10.00'da Buca'da ilçe kongreleri düzenlenecek.



Dikili, Torbalı, Kınık, Geçen salı yapılan Dikili seçimlerinde mevcut ilçe başkanı Hasan Altıparmak tek adaydı. Asil üye listesinde yer alan, Kevser Bozkurt, Ayfer Budak, Rıza Duru, Dilek Engin, Figen Gençay, Hakan göçmen, Öngay İkiz, Ekin Urcun Baran Kabaktaş, Çağdaş Ünay Kılıç, Ümit Kırgöz, Emre Kırlı, Levent Özcan ilçe yöneticisi seçildi. Geçen perşembe, Torbalı'da mevcut ilçe başkanı Erol Günaydın seçime tek aday olarak girdi. Yönetim kurulu asil üyeleri; Ayhan Kaya, Aydın Yılmaz, Onur Toklu, Ersin Aslan, Ramadan Berber, Serkan Çakır, Cüneyt Akın, Engin Köse, Hüseyin Deveci, Fahrettin Belen, Asım Ekici, Akan Şengül, Fetiye Şengüzel, Gökhan Şapçı, Hüseyin Arslan, Gül Kader Arı olarak belirlendi. Geçen cuma Kınık'ta tek aday ile gidilen olağan kongresinde, İsmail Yılmaz bir dönem daha başkanlığa seçildi. Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Orhan Çetin, Cihat Çimen, Nilüfer Erdoğdu, Mustafa Göl, Mehmet Keser, Hüseyin Kocabaş, Şaban Özcan, Vedat Suay, Erel Şengül, Musa Tuncel, Seyithan Yıldırım ve Halil Yılmaz'dan oluştu.



Bayraklı, Foça, Çeşme ve Karabağlar



Cumartesi günü ise Bayraklı, Foça, Çeşme ve Karabağlar'da delegeler oyunu kullandı. Bayraklı'da Selçuk Ayhan ile Pınar Susmuş kongrede ilçe başkanlığı için yarıştı.394 geçerli oyun 211'ini alan Pınar Susmuş CHP Bayraklı İlçe'nin ilk kadın başkanı oldu. Yönetim kurulu asil listesinde yer alan, Hülya Akay Devrilen, Zöhre Benk, Zuhal Eroğlu, Kadir Gören, Cemile Hangün, Teoman Karaca, Mehmet Kaya, Kamil Kaygül, Melis Kırıcı, Mahir Mumcu, Tansel Namlıses, Nazire Oktar, Ali İzzet Uğur, Ozan Uludağ, Serkan Yıldırım, Volkan Yıldız ilçe yöneticisi seçildi. Foça'da ilçe yöneticisi Ayla Yılmaz ile Foça Belediyesi eski Başkanı Nihat Dirim yarıştı. 68 delege oyuyla Ayla Yılmaz Foça'nın yeni ilçe başkanı oldu. Çeşme'de ilçe başkanı Sait Kavasoğullar kongreye tek aday olarak girdi. Sait Kavasoğullar asil yönetim kurulu listesinde; Selim Akbaykal, Fahri Akoğlu, Kübra Aksüt, Abdürrahim Kadagan, Hasan Karakurt, Semih Karataş, Göksel Kavas, Ayşe Kırındı, Erdem Özen, Fevzi Özkan, Seher Timuçin, Süleyman Tonga'ya yer verdi. Karabağlar'da ise ilçe başkanı Ali İhsan Yıldız ile il eski başkan yardımcısı Mehmet Türkbay yarıştı. Sandıkta zafer 3 oyla Türkbay'ın oldu. Türkbay'ın yönetim asil listesi; Ekincan Aksoy, Kemal Balkanlı, Murat Bozyiğit, Latif Dostugür, Muharrem Düzenlioğlu, Nevim İlhaber, Aysun Kale, Semra Fatma Koyuncu, Murat Köse, Gökhan Kurt, Kamuran Mut, Dönem Pasdemir, Başar Sözbir, Serap Tak, Öznur Özaskan ve Emin Uztemur'dan oluştu.



Bugün de Konak, Kemalpaşa, Gaziemir ve Menderes'te delegeler sandıkta oylarını kullanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA