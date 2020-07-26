CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu
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CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 37'nci Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için adaylık başvuruları sona erdi.

CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu
26.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:59

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 37'nci Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için adaylık başvuruları sona erdi.

CHP'nin 'Hedef iktidar' sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37'nci Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde PM ve YDK'ya aday olmak için verilen süre sona erdi. PM için 52 kişinin seçileceği listede aday sayısı 222 oldu. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için ise 47 kişi aday oldu. PM'ye aday olmak isteyen partililer, kurultay alanı etrafında stantlar açıp, pankartlar asarak delegelerden oy istedi. 

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDIOy verme işlemleri sırasında koronavirüs önlemleri alınırken, yığılmaları önlemek amacıyla 44 sandık ve 132 kabin kuruldu.YENİ TÜZÜK İLE İLK KEZ

Bu arada PM seçimlerine değişiklik getiren yeni tüzük bugün ilk kez uygulandı. 2018'de kabul edilen yeni tüzüğün getirdiği değişikliklere göre PM ya da YDK adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor. Aday olmanın bir başka yolu ise, genel başkanın listesinde yer almak. Bu durumda aday adayının 10 delege imzası toplamasına gerek kalmıyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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