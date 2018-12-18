CHP'de Pm Sona Erdi, Adaylar Belli Oldu (1)

CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası, birçok ilin belediye başkan adayları belli oldu. PM toplantısı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kesinleşen adayları açıkladı. Buna göre, CHP'nin adayları şöyle:

İstanbul - Ekrem İmamoğlu

Ankara - Mansur Yavaş

Antalya - Muhittin Böcek

Adana - Zeydan Karalar

Ağrı - Ahmet Meriç

Nigde - Rasim Yıldız

Sivas - Ali Akyıldız - Ankara

Kaynak: DHA