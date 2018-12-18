CHP'de Pm Sona Erdi, Adaylar Belli Oldu (1)
CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası, birçok ilin belediye başkan adayları belli oldu.
CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası, birçok ilin belediye başkan adayları belli oldu. PM toplantısı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kesinleşen adayları açıkladı. Buna göre, CHP'nin adayları şöyle:
İstanbul - Ekrem İmamoğlu
Ankara - Mansur Yavaş
Antalya - Muhittin Böcek
Adana - Zeydan Karalar
Ağrı - Ahmet Meriç
Nigde - Rasim Yıldız
Sivas - Ali Akyıldız - Ankara
Kaynak: DHA