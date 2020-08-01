CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, DSP, AK Parti, HDP ve Vatan Partisi heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmaya CHP heyeti Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığında Parti Meclis Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık ile katıldı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki siyasi partiler arası bayramlaşma görüşmesinde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz hazır bulundu.

"Bu salgın süreci birliğin beraberliğin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi ve önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu"

Sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirilen heyetler arası bayramlaşma çerçevesinde CHP heyeti adına AK Parti ile görüşmelere başkanlık eden CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirterek, "Bu salgın süreci birliğin beraberliğin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi ve önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yine aynı zamanda biliyoruz ki bundan sonraki bayramlarda daha sağlıklı, daha mutlu olmak için bugünden alınan tedbirlerin son derece önemli olduğunu bir kez daha yine vurgulamak istiyorum. Terörde şehit düşen bütün güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine salgın krizinde bizler için yaşamını yitiren sağlık personeline Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca DSP, HDP ve Vatan Partisi heyetleri ile de online olarak gerçekleşen bayramlaşma, karşılıklı olarak iyi dileklerde bulunulması ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA