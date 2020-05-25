CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - HDP
CHP'de partiler arası bayramlaşma CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması HDP heyetinin konuşması ANKARA - CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.
25.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:42
CHP'de partiler arası bayramlaşma
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması
HDP heyetinin konuşması ANKARA - CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. CHP heyeti ile HDP heyeti video konferansla bayramlaştı.
Kaynak: AA