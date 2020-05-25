CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - MHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum." dedi.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyet, AK Parti ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Kuşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları ve MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları ve MYK üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan AK Parti heyetiyle görüşmesinde mart ayından bu yana farklı bir düzende yaşadıklarını, alışık olmadıkları bu düzenin iş yaşamını, günlük yaşamı etkilediğini söyledi. Bu durumunun ramazan ayında da sürdüğünü dile getiren Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"İbadetlerimizi aksatarak maalesef toplu ibaretler yapamayarak idrak ettik ancak bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum. CHP ailesi olarak başta sınır boylarımızda şu anda görev yapan, tüm yurtta görevi başında olanlardan başlamak üzere tüm milletimizin bayramını kutlamak istiyorum. CHP ailesi olarak AK Parti'nin sizden ve Sayın Genel Başkanınızdan başlamak üzere tüm teşkilatların bayramını da kutlamak istiyorum."

Kuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan MHP heyetiyle görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün MHP ailesi ve teşkilatlarının bayramını kutlayan Kuşoğlu, bu bayramda alışılmış bayram kültürünün dışında farklı bir ortamda olduklarını söyledi. MHP heyetinin simgesel şeker ve kolonya ikramının çok güzel olduğunu ifade eden Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şair demiş ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır', bayramları bayram yapan da ziyaretlerdir. Küçüklerin büyükleri ziyareti, küçüklerin yüzlerinin güldürülmesi, dostların görüşmesi, kaynaşması bayramları bayram yapıyor gerçekten ama bu bayram bundan mahrumuz maalesef. Her ne kadar koşullar çok anormal olsa da bu ramazan münasebetiyle fark ettiğimiz bir şey var, dayanışma bizim için çok çok önemli, kardeşlik, birlik ve beraberlik çok önemli. Pandemi dolayısıyla bunu idrak ettik. Ramazanın ruhunda da özünde de manevi ortamında da bu var. En azından bunu daha iyi idrak ettiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA