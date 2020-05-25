CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - MHP
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - MHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum.

25.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum." dedi.

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyet, AK Parti ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Kuşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları ve MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları ve MYK üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan AK Parti heyetiyle görüşmesinde mart ayından bu yana farklı bir düzende yaşadıklarını, alışık olmadıkları bu düzenin iş yaşamını, günlük yaşamı etkilediğini söyledi. Bu durumunun ramazan ayında da sürdüğünü dile getiren Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"İbadetlerimizi aksatarak maalesef toplu ibaretler yapamayarak idrak ettik ancak bu ramazanda diğer ramazanlara göre birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin önemi de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum. CHP ailesi olarak başta sınır boylarımızda şu anda görev yapan, tüm yurtta görevi başında olanlardan başlamak üzere tüm milletimizin bayramını kutlamak istiyorum. CHP ailesi olarak AK Parti'nin sizden ve Sayın Genel Başkanınızdan başlamak üzere tüm teşkilatların bayramını da kutlamak istiyorum."

Kuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan MHP heyetiyle görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün MHP ailesi ve teşkilatlarının bayramını kutlayan Kuşoğlu, bu bayramda alışılmış bayram kültürünün dışında farklı bir ortamda olduklarını söyledi. MHP heyetinin simgesel şeker ve kolonya ikramının çok güzel olduğunu ifade eden Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şair demiş ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır', bayramları bayram yapan da ziyaretlerdir. Küçüklerin büyükleri ziyareti, küçüklerin yüzlerinin güldürülmesi, dostların görüşmesi, kaynaşması bayramları bayram yapıyor gerçekten ama bu bayram bundan mahrumuz maalesef. Her ne kadar koşullar çok anormal olsa da bu ramazan münasebetiyle fark ettiğimiz bir şey var, dayanışma bizim için çok çok önemli, kardeşlik, birlik ve beraberlik çok önemli. Pandemi dolayısıyla bunu idrak ettik. Ramazanın ruhunda da özünde de manevi ortamında da bu var. En azından bunu daha iyi idrak ettiğimizi düşünüyorum."

CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - MHP

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Özkan Uğur Demet Akalın Gülçin Ergül
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Şehit Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - MHP - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 15:31:31. #1.14#
title