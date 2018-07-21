CHP'de Olağanüstü Kurultay Tartışmaları

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, olağanüstü kurultaya gitmeyi doğru bulmadığını söyledi.

Sarıaslan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ile parti binasında düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil." şeklindeki açıklamasına katıldığını belirtti.

Partinin seçimlerden yeni çıktığını dile getiren Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Yangından mal kaçırır gibi 'hemen olağanüstü kurultaya gidelim' demeyi doğru bulmuyorum. Muharrem İnce'nin ve arkadaşlarının yaptığını da doğru bulmuyorum. Ben CHP'nin delegelerinin de yeteri kadar oy vereceği kanaatinde değilim. Bugün genel başkanımız açıklama yaptı. Gerçekten ülke yangın yerine dönmüş vaziyette. Dolar 5 lirayı bulmuş, işsizlik belli, ekonomik durum belli. Biz bunlarla uğraşmamız gerekirken, önümüzdeki belediye başkanlığı seçimiyle uğraşmamız gerekirken bu tür şeylerle enerji harcamamızı doğru bulmuyorum. Onun için de desteklemiyorum. Nevşehir il teşkilatı olarak desteklemiyoruz."