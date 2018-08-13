CHP'de Olağanüstü Kurultay Talep Eden Çağrı Heyeti: Kurultay Çağrısı Yapılmazsa Tüzüğün Verdiği Hakları Kullanacağız

CHP'de olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti: "(Partiyi yargıda tartıştırmayacağız) dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız."