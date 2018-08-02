CHP'de Olağanüstü Kurultay İçin İmzalar Teslim Edildi

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "Noter tasdikli imza sayımız 630. Bugün tekrar noter kaydı yaptırdık. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var. Ancak bunun ötesinde 50 delegemizin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiklerini biliyoruz" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler, topladıkları noter tasdikli imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. CHP PM üyesi Gaye Usluer, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindekiler imzaları teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Usluer, 16 Temmuz tarihinde TBMM'de delegeleri temsilen temsili bir heyet olarak olağanüstü kurultay taleplerini ve gerekçelerini açıkladıklarını hatırlatarak, "Bir düğüm var. Biz diyoruz ki bu düğümü gelin hep birlikte bir düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var ve 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimlerde aldığımız 22.6'lık sonucumuz var. Biz diyoruz ki yerel yönetim seçimlerine hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. Biz diyoruz ki bu 22.6'lık puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur" ifadelerini kullandı.

"İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. Kimin koltuktan kalkacağı, kimin oturacağı asla değildir" diyen Usluer, "İsteğimiz şudur; CHP'nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir. İsteğimiz bir kadro hareketinin CHP'de başlamasıdır" açıklamasında bulundu.

"Noter tasdikli imza sayımız 630"

CHP'nin tüzüğünde olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verme şartı olduğunu ve toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının imzasının alınmış olması gerektiğini anlatan Usluer, şöyle konuştu:

"Süreçte çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda bugün için toplam delege sayısı bin 240. Noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630. Bugün tekrar noter kaydı yaptırdık. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var. Ancak bunun ötesinde 50 delegemizin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son gün hafta başı Pazartesi saat 17.00'ye kadar olan süreç. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız Pazartesi akşamına kadar belgelerini ulaştırdıklarında bunlar da işleme alınacak."

Bazı delegelerin olağanüstü kurultay yapılması için imza verdiğini, noter tasdikli imzalarını Genel Merkeze gönderdiklerini ve bunların rakamını bilmediklerini söyleyen Usluer, "Genel Merkezimizin elinde olan noter tasdikli olur onaylarının Genel Merkezimiz tarafından açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

"Beklentimiz olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce başlatılmasıdır"

İmzasını çeken delegelerle ilgili ise Usluer şunları kaydetti:

"Aslında öncelikle böyle bir şeye hiç ihtimal vermemiştik ama sonra farklı illerden farklı şekilde imzasını çeken arkadaşlarımızın olduğu ya da imzası çektirilen arkadaşlarımızın olduğu bilgisi de bize ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu da bizim bilme ihtimalimiz yok. Talebimiz sayısal bir talep değil, talebimiz siyasi bir talep. Biz tabandan gelen talebi, tüm seçmenden gelen talebi bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık. Şimdi CHP'de bir çığlık var, bir arayış var. Tüm Türkiye'de umut isteği var. Eğer Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı. 59 il başkanımız, 129 milletvekilimiz olağanüstü kurultay yapılmasın diye açıklama yaptılar. Böyle destek varken Genel Merkezimizin kurultaydan çekinecek bir şeyleri olmamalı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce başlatılmasıdır. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyi asla ve asla AK Parti'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getiremeyeceğiz."

"Biz CHP'yi yargıda tartıştırmayacağız"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usluer, inceleme sonucunda yeterli imzaya ulaşılmazsa nasıl yol izleyeceklerinin sorulması üzerine, "Her ne sonuç olursa olsun biz CHP'yi yargıda tartıştırmayacağız" dedi.

622 belgenin orijinalinin ellerinde olduğunu ve noterden kaydını yaptırdıklarını ifade eden Usluer, "Ama 8 belgenin de numaraları elimizde ama orijinallleri eklenecek. Bunu da noterden kayıt altına aldıramadık" diye konuştu. - ANKARA