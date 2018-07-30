CHP'de Olağanüstü Kurultay İçin İmza Toplama Süreci Tamamlandı

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.

6 AĞUSTOS'A KADAR İMZALARIN GENEL MERKEZE SUNULMASI GEREKİYOR

Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

İMZALAR GENEL MERKEZ TARAFINDAN İNCELENECEK

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek.

İMZALARIN 45 GÜN İÇERİSİNDE TOPLANMASI GEREKİYOR

Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.