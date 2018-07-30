Olağanüstü Kurultay Çalışmaları İçin Iğdır'a Giden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan Beyin Kanaması Geçirdi!

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU SAĞLIK DURUMUNUNA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ı Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

İş adamı olan Erdin Bircan, 24 Eylül 1959'da Edirne Enez Hasköy'de doğdu. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.