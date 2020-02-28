CHP'de olağanüstü İdlib toplantısı

28.02.2020 01:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib konusunda değerlendirme yapmak üzere kurmayları ile Parti Genel Merkezi'nde toplantı gerçekleştiriyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib konusundaki gelişmeleri değerlendirmek üzere kurmaylarını gece yarısı olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Genel Merkezi'nde saat 23.00 sıralarında başlayan toplantı devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA