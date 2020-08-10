CHP'de MYK üyeleri belli oldu
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CHP'de MYK üyeleri belli oldu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrasında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.

CHP'de MYK üyeleri belli oldu
10.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:41

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrasında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 18 olan MYK üye sayısını 16'ya düşürdü. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

Hukuk ve Seçim İşleri için Muharrem Erkek'i, Tanıtım ve Halkla İlişkiler için ise Gamze Akkuş İlgezdi'yi görevlendiren Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Seyit Torun'u, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak da Onursal Adıgüzel'i atadı.CHP'nin yeni MYK'sı şöyle:  

Fethi Açıkel Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan, Veli Ağbaba İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından, Ahmet Akın Enerji, Alt Yapı Projelerinden, Gökçe Gökçen Gençlik Politikalarından, Lale Karabıyık Eğitim Politikalarından, Gülizar Biçer Karaca İnsan Haklarından, Bülent Kuşoğlu İdari ve Mali İşlerden, Ali Öztunç Doğa Hakları ve Çevreden,  Yüksel Taşkın ise Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer aldı.


Kaynak: DHA

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