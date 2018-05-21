CHP'de Milletvekillerinin Yarıya Yakını Liste Dışı Kaldı

CHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.

CHP'de Milletvekillerinin Yarıya Yakını Liste Dışı Kaldı

CHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı. MYK üyelerinin tamamının milletvekili adayı gösterildiği listede mevcut milletvekillerinden yarıya yakını yeni dönem için aday gösterilmedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et