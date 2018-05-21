CHP'de Milletvekillerinin Yarıya Yakını Liste Dışı Kaldı
CHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.
CHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı. MYK üyelerinin tamamının milletvekili adayı gösterildiği listede mevcut milletvekillerinden yarıya yakını yeni dönem için aday gösterilmedi.
Kaynak: Dunya.com