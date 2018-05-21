CHP'de Liste Dışı Kalan Eren Erdem'e Yurt Dışı Yasağı Konuldu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP'nin 27. Dönem Milletvekili adayı listesinde yer almadı. Erdem, bir şok daha yaşadı. CHP'li Erdem'in yurtdışına çıkışına izin verilmediği öğrenildi. Erdem hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtiliyor.

EŞİ VE ÇOCUĞU YURT DIŞINA ÇIKABİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın edindiği bilgiye göre; CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdem'in yurtdışına çıkmasına izin verilmedi. Erdem hakkında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtiliyor. Erdem'in eşi ve çocuğunun ise yurtdışına çıkmasına izin verildi.

CHP'DE LİSTE DIŞI KALMIŞTI

Eren Erdem, 24 Haziran'da yapılacak 27 Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'nin aday listesinin dışında kaldı. Erdem'in hakkında FETÖ'ye yardımdan kamu davası açılmıştı.