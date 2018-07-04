CHP'de Kurultaya Bir Destekte Hatay'dan

CHP Hatay İl Başkanlığı da kurultay çağrısına destek verdi.

CHP Hatay İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleri sonrasında parti oy oranları ile cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları arasındaki fark dolayısıyla partilerinin tartışıldığı vurgulanarak, "24 Haziran seçimleri sonrası, parti oy oranları ile cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları arasındaki fark, kamuoyunda yeni tartışmalara yol açmıştır. Özellikle CHP, bu tartışmaların ana öznesi haline gelmiştir. Partimizin sürekli olarak basında, sosyal medyada ve kamuoyu önünde tartışılır hale gelmesi partimizin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermektedir. Halkın partisi olarak, halkın sesine kulak verdik. Medeniyetlerin kenti olarak Hatay'ın sesine kulak verdik ve kurultay çağrısı yapmayı gerekli gördük" ifadelerine yer verildi.

Yerel yönetim seçimlerine gidilen bu süreçte, kamuoyunda CHP ile ilgili tartışmaların bir an önce sonlandırılması acil gerklilik arz edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Ayrıca parti üst yönetiminin 24 Haziran seçimleri sürecindeki kararlarının, neden olduğu sonuçların ve bunlara yöneltilen eleştirilerin basın yoluyla irdelenmesi, partimizin kurumsal yapısına zarar vermektedir. Bu tartışmaların, CHP'nin en üst demokratik kurulu olan kurultayda, aile içerisinde görüşülmesi ve bir nihayete erdirilmesi gerekmektedir. İktidara giden yol yerel yönetim başarısından geçmektedir. Partimizin enerjisini sürekli içeride harcaması, hedefi uzaklaştıracaktır. Bir an önce tartışmalarını çözümlemiş, kadrolarını güçlendirmiş bir CHP ile yerel seçim çalışmalarının startı verilmeli ve iktidar hedeflenmelidir" denildi.

Kurultayın tarihi bir sorumluluk olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"CHP Hatay İl Başkanı ve CHP Hatay kurultay delegeleri olarak gençliğin, halkın ve tabanın sesine kulak verdiğimizde tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmeye karar verdik. Yerelde ve Türkiye'de iktidar için, il başkanı ve kurultay delegeleri olarak partimizi ve genel merkezimizi ivedilikle partimizin en üst karar organı olan kurultayı toplamaya davet ediyoruz." - HATAY