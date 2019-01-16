CHP'de Kocaoğlu Sürprizi (2)

CHP'Lİ VEKİLLERDEN 'KOCAOĞLU' YORUMU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, aday olmak için açık kapı bırakmasını değerlendiren CHP'nin İzmir milletvekilleri, kararın kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ve Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi gittiği Ankara'da, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olmak için yeşil ışık yaktı. Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında yer alan ancak aday adaylığı için resmi başvurusu bulunmayan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kocaoğlu'nun hamlesini değerlendirdi. Bu kararın, Aziz Kocaoğlu'nun şahsi kanaati olduğunu söyleyen Kamil Okyay Sındır, "Bunun üzerinden yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Kendisi 'Eğer bir ihtiyaç duyulursa, ben varım' diye bir açıklama yapmış. Partimizde birbirinden kıymetli, çok değerli, nitelikli aday adayı arkadaşlarımız var. Aday adayı olmayıp da potansiyel Büyükşehir Belediye Başkanı olacak nitelikte, çok kıymetli partililerimiz var" dedi. CHP'de 'aday bulamama' gibi bir durumun olmadığını da ifade eden Sındır, yalnızca en doğru adayın belirlenmesi için titiz çalışma yapıldığını ve sürecin bu nedenle uzadığını söyledi. Sındır, "Aziz Bey, İzmir'de 15 yıl belediye başkanlığı yaptı. Hala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız olması nedeniyle bu konuda kendisine görev düşerse, hazır olduğunu belirtmesini; partisine, kentine, ülkesine sahip çıktığının bir ifadesi olarak değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

'BU HAMLEYİ BEKLİYORDUM'

Kararın kendisi için sürpriz olmadığını, bu hamleyi beklediğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise "Aziz Kocaoğlu'nun bu hamlesini uzun süredir bekliyordum. Tabii genel merkezin yetkili kurulları uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Aziz Bey'in de başvurusunu değerlendireceklerdir" dedi. CHP'nin özellikle İzmir'de bir yenilenme ve gençleşme sağlanması için çabaladığını düşündüğünü savunan Polat, sessiz sedasız yürütülen sürecin, yine aynı şekilde devam etmesini beklediğini söyledi.

'BU DÜĞÜM İZMİR'DE SIKINTI YARATACAK'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise uzun süredir üzerinde durduğunu belirttiği 'sandık' formülünü yineledi. Herkesin aday olma hakkının bulunduğunu vurgulayan Sertel, "Adaylık başvurusu bulunmayanların da aday gösterilme noktasında isimlerinin tartışıldığını, yaşayan ve gören bir insan olarak başından beri söylediğim tek şey var; Tek çare, sandık. Sandıkları koysunlar, üyeye sorsunlar; 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?' Bu düğümü üyelerin sandıklarda kullanacakları oy çözer, demokrasi çözer. Yoksa bu düğüm İzmir'de sıkıntı yaratacak" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

Kaynak: DHA