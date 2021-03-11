CHP'de kira krizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP'de kira krizi

11.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
CHP'de kira krizi

SİVAS (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bulunan parti binasının kirasını 1 yıldır ödemiyor.

SİVAS (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bulunan parti binasının kirasını 1 yıldır ödemiyor. Mağdur olduğunu söyleyen iş yeri sahibi konuyu yargıya taşıyacak.

Binasını Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kiraya veren bir kişi yaklaşık 1 yıldır tahsil edemediği kira ücreti nedeniyle yargıya başvurmaya hazırlanıyor. Bina sahibi B.K., 8 bin liralık alacağı için CHP Genel Merkezine ihtarname gönderdi. Parasının ödenmemesi halinde partiyi icraya vermeye hazırlanıyor. Öte yandan CHP eski Akıncılar ilçe başkanı Hüseyin Çiçek, ödenmeyen kira dolayısı ile kendisinin de mağdur edilmek istendiğini açıkladı.

"Kirayı bana yıktılar"

CHP eski Akıncılar ilçe başkanı Hüseyin Çiçek, partiden istifa etmesine rağmen partinin kira borcunu kendine yüklemek istediğini belirtip, "Biz bu binada yaklaşık 21 yıldır aynı ikamette durmaktayız ve bunlarla ilgili geçtiğimiz günlerde ben istifamı verdikten sonra bizim ilçe teşkilat binamızın kirasını ödemediler. Hatta noter kanalıyla ihtar çektiler, bizim Akıncı'lar da böyle bir yerimiz yok, temsilcimiz yok şeklinde. Bununla ilgili detayları da 21 yıl aynı ikamet ettiğimiz yerde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından ödendiği dekontları mevcuttur. Ayrıca Akıncılar maliyesinde vergi numarası mevcuttur. Kira sözleşmeleri mevcuttur. Bunlara rağmen bizim böyle bir yerimiz ve temsilcimiz yok denilmiştir. Mal sahibi, kirayı bizden istemektedir. Parti bu kirayı bana yıkmak istiyor. Şu anda mal sahibi kirayı bizden istemektedir" dedi. - SİVAS

CHP'de kira krizi
CHP'de kira krizi
CHP'de kira krizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Demet Akbağ Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'de kira krizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:07:48. #1.14#
title