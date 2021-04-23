CHP'de "kilitli kapı" arkasında baskı iddiaları yeniden alevlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerine ilişkin haberlerin ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerine ilişkin haberlerin ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı konunun iç yüzünü anlatmak için bir basın toplantısı düzenledi. Ayvalık Belediyesinin CHP'li Meclis Üyeleri'nin de hazır bulunduğu toplantıda, iddiaların asılsız ve yersiz olduğunu açıklanırken basın mensuplarının karşısına atlayan CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan, ulusal basında yer alan haberlerin tamamen doğru olduğunu ve kilitli kapılar ardında baskı gördüklerini söyleyince, toplantı salonu Aslan aleyhine protesto alkışlarıyla karıştı.

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP ilçe yöneticileri ve partililerin tepki gösterdiği İsa Aslan, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada; Ayvalık Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı öncesinde parti binasında bir imar alanı ile ilgili konuda kendilerine "evet" oyu kullanmaları konusunda baskı yapıldığını ve buna itiraz ettikleri sırada da da toplantı yaptıkları salonun kapısının kilitlendiğini savundu.

Konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden İsa Aslan, yaşadıkları olayla ilgili önümüzdeki günlerde geniş çapta bir açıklama yapacağını söyleyerek, "CHP Ayvalık İlçe Başkanımız siz basın mensuplarına biraz doğru biraz yanlış bilgilendirme de bulundu. Ben de birinci ağızdan konuyu siz basın mensuplarına anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 6 Nisan'da Ayvalık Belediyesi'nde yapılacak olan meclis toplantımız öncesi burada grup toplantımızı yaptık. İmarla ilgili verdiğimiz kararla ilgili bir de niye bu kararı verdiğimizle ilgili ilçe yönetimi tarafından bize baskı yapıldı. Aynı mecliste faaliyet raporuyla ilgili bir karar aldık. O toplantıdan önce İlçe Başkanı bizi burada toplantıya çağırdı. CHP Genel Merkezi tarafından 'evet' yönünde oy kullanmamız istenildiğini söyledi." dedi.

Parti binası dışında basın mensuplarına yönelik açıklamalarını sürdüren İsa Aslan, önümüzdeki günlerde geniş çapta basın açıklaması yapacağını vurgulayarak, "Burada CHP ilçe yönetiminin birileri tarafından teslim alınıp, birileri tarafından yönetilmesidir konu. Biz ulusal medyada geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili geçen bütün olaylara aynen maruz kaldık. Yaşanılanlar doğrudur. O toplantıda kapı kilitlendi ve birisi anahtarı alıp cebine koydu. Bunun sebebi de dışarıya hiç kimsenin çıkmamasını sağlayabilmekti. Amaçları da o toplantıda neden 'evet' demediğimiz sorgulanmak istenildi. Bizde rahat konuşmak isteyince bize bu baskı yapıldı." diye konuştu.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Şalmanlı iddiaları reddetti

İsa Aslan'ın bahsettiği kapı kilitlenmesi konusunun tamamen yanlış anlaşılan bir durum olduğunu savunan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ise, pandemi nedeniyle grup toplantısını parti binasının ikinci katında değil, daha geniş olan alt kattaki salonda yaptıklarını belirterek, "Ancak parti binamızın ana giriş kapısı sürekli partililer ve vatandaşlar tarafından açılıp, yaptığımız toplantının kesilmemesi için kapıyı kilitledik. Ama bazı belediye meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuyu çarpıtarak, kapının üzerlerine kilitlendiğini iddia ettiler. Oysa böyle bir amacımız asla yoktu. Tabi bu durumu sosyal medyadaki bazı kalemşörlerle, yandaş basın farklı bir şekilde empoze ederek bu hale getirdi." dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyeleri'nden Dilek Saraçoğlu ile Onur Satıcı da, aynı toplantıda kendilerinin de bulunduğunu ve yaşanılan hadisenin aynen İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın anlattığı gibi olduğunu, İsa Aslan'ın ise yalan söylediğini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı