CHP'de Kadın Kolları Kurultayı ikinci kez ertelendi CHP'de 21 Mart'ta yapılacağı açıklanan ancak koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen ve 11 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı yeniden ertelendi.

CHP'de 21 Mart'ta yapılacağı açıklanan ancak koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen ve 11 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı yeniden ertelendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Melahat Akan'ın genel başkanlığa seçildiği ilk kadın kurultayını 10 Aralık 1962'de toplayan CHP, Kadın Kolları 14'üncü Olağan Kurultayını 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında CHP 37. Olağan Kurultayı başta olmak üzere tüm toplantıların iptal edilmesi üzerine, Kadın Kolları Kurultayı da ertelenmişti.

Koronavirüsle mücadelede "kontrollü sosyal hayata" geçişin ardından CHP Kadın Kolları yönetimi de ertelenen 14'üncü Olağan Kurultayının 11 Temmuz'da, Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi'nde seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verdi.

Hazıklıklarına başlanan ve "eşitlik gelecek" temasıyla düzenleneceği belirtilen Kadın Kurultayının, Başkentte artan vakalar üzerine yeniden ertelenmesine karar verildiği açıklandı.

CHP Kadın Kollarından yapılan açıklamada, "Ankara ilimizde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle ve Sağlık Bakanının son günlerde yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda 11 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayımız, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Önceliğimiz sağlıktır." denildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde artan vakalar ve Sağlık Bakanlığının açıklamaları üzerine kurultayımızı ileri bir tarihe erteledik." dedi.

CHP'nin ertelenen 37. Olağan Kurultayının ise 25-26 Temmuz tarihlerinde Bilkent Odeon'da yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA