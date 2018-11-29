CHP'de İstifa Depremi

CHP Bartın İl Yönetimi, Genel Merkez tarafından Merkez İlçe Yönetiminin görevden alınmasına tepki göstererek istifa etti.

CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, Merkez İlçe Yönetimi'nin partinin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'ye yakınlığı nedeniyle görevden alınmasına tepki göstererek yönetimi ile birlikte istifa etti. Parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıklayan Erkan, "Sürekli olarak liyakattan bahseden ve tüm konuşmalarında gerek genel başkan ve gerekse basın sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelimenin partimiz içerisinde gerçek anlamını bulamadığı, örgütü veya örgütleri dışlayan anti demokratik davranışları da kınıyorum. Anlaşılan şudur ki genel merkezimiz birkaç kişinin idaresinde örgütün kişilerin arkasında değerlendirildiği bir düşünceye sahip olduğu bir yapıya bürünmüştür. Bu asla unutulmamalıdır ki örgütler olmasa genel merkez olamaz. Kendi başınıza yürüyeceğiniz bu yolda sizlere hayırlı yolculuklar diliyor bu şekilde bir zihniyetle çalışmayı reddediyor il başkanlığı görevimden yönetim kurulumuz ile birlikte topluca istifa ettiğimizi bildiriyorum. Ayrıca yönetimdeki arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, seçimlerde gönülden çalışan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Onların sayesinde bir yere gelenleri de eğer onların bu durumda suçu varsa onları da şiddetle kınıyorum. Onların emeğini kimse ödeyemez. Çocuklarını yalnız bıraktılar ama partiyi asla yalnız bırakmadılar. Bu insanların haklarını yiyenleri kınıyor ve ilahi adalet diyorum. Adalet yerini bulacaktır. Gerçekten çok üzgünüm. İnsanların bu kadar emeğini bir çırpıda attılar. Bu kadar her şey basit mi kolay mı? Biz bu örgütü bir araya getirmek bir arada tutmak için çok çaba sarf ettik. Bu topluluk bir daha bir araya gelmez. Eğer bu kadar kolaysa buyursunlar bizde görelim. Bizi utandırsınlar" dedi.

"Belediye seçimlerinde iddiamız kalmadı"

Basın mensuplarının CHP Bartın'ın belediye seçimlerinde iddiasının kalıp kalmadığı sorusuna ise Erkan şöyle cevap verdi; "Bence kalmadı. Bunu örgütlerden sorumlu Oğuz beye de sordum. "Siz ne yapmak istiyorsunuz. Bir seçim öncesi bana sorulmadan bir örgütü görevden almak nedir dedim." Bana cevap veremedi. Neden madem merkez ilçe başkanı suçluysa örgütün ne suçu vardı diye sorduğumda ona da cevap veremedi. Siyasi olarak bu şekilde yapılması gerekiyormuş dedi.

Yine basın mensuplarının Muharrem İnce ile diyalog halinde oldukları için olabilir mi sorusuna ise Erkan, "Olabilir. Rıza başkan ile çok diyaloğumuz oldu. Benim siyasi hayatım Rıza başkanla başladı. Onu da bitirdiler."dedi. - BARTIN