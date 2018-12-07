CHP'de İstanbul İçin Konuşulan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na Adaylık İçin Şart Koştu

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Henüz hiçbir parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) adaylığına kesin gözüyle bakıyor.

Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz "Ankara'dan CHP, İstanbul'dan İYİ Parti aday çıkarmayacak" başlığıyla kulis bilgisi yazdı.

"Kim ne bekliyordu, ne umuyordu bilmiyorum ama CHP'nin dün açıkladığı adaylar arasında şahsen yine beni şaşırtan, heyecan yaratacak bir il ve isim yoktu." diyen Yılman şu şekilde devam etti:

"Mevcut isimlerle devam edeceği zaten çok önceden belli olan ve Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir gibi şehirlerin dışında açıklanan diğer iller de zaten CHP'nin iddialı olduğu yerler değil. Dolayısıyla dün de başta İstanbul olmak üzere kilit büyükşehirlerde ne oluyoru öğrenmek için yine kulislerin peşine düştük."

"ANKARA'DAN CHP, İSTANBUL'DAN İYİ PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK"

CHP'nin İYİ Parti ile olan ittifak görüşmeleri hemen hemen tamamlanmış olduğunu söyleyen Yılman, "Kaynaklarım ittifak gereği İstanbul'dan İYİ Parti'nin, Ankara'dan da CHP'nin aday çıkarmayacağını iddia ediyorlar. Büyük bir olasılıkla İYİ Parti CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'de Ankara'da İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecek." dedi.

Mansur Yavaş

'İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK ŞARTLARI KABUL EDİLDİ'

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'ndan gelen İstanbul teklifini kabul etmemek için epeyce direndiğini söyleyen Yılman şu şekilde devam etti:

"Ancak sonunda kabul etmek zorunda kaldı, Beylikdüzü ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul adaylığını. Tabii öğrendiğime göre bunu kabul ederken de bazı kendi şartlarını da kabul ettirdi Kılıçdaroğlu'na. Mesela bunlardan biri, kendisi gibi Karadeniz kökenli olan Kadıköy, Adalar ve Büyükçekmece'deki mevcut başkanların 31 Mart'ta da aday olarak gösterilmesiydi. Bir de bunun dışında Beylikdüzü dahil, 3 ilçenin daha adaylarını belirleme konusunda yetki istemiş olmasıydı. Öğrendiğim kadarıyla kabul edilmiş İmamoğlu'nun bu şartları."