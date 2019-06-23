CHP'de ilk sonuçlar sevinçle karşılandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
İstanbul'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından, parti genel merkezine gelmeye başlayan partililer, yayın yasağının kalkmasıyla ilk sonuçları da sevinçle karşıladı.
Partililerin Ekrem İmamoğlu lehine sevinç gösterileri sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde genel merkez önünde hazırlanan otobüs üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: AA
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