CHP'de İl Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

20.09.2019 17:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından Kongre Kültür merkezinde Malatya il Danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Danışma Kurulu Toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.



Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, önümüzdeki dönem de kongrelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek, ülke ve Malatya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



Ülkede bir çok sorunun baş gösterdiğini ve ekonominin de kötüye gittiğini savunan Kiraz, "Böyle bir tablo Türkiye'de yaşanırken, bir taraftan da Malatya'nın problemleri var. İşsizlikle, yoksullukla bütün Malatyalı uğraşıyor ama Malatyalılar özelde uğraştığı durumlarda var. Geçtiğimiz günlerde Malatya'da toplu açılış programı yapıldı. Gerçekten bir komedi olduğu ortaya çıktı. Şimdi basın mensuplarının önünde soruyoruz. Malatya'da bir toplu açılış programı gerçekleşti, yüzlerce açılış yapıldığı söylendi, bir tane Malatyalı açılışın adını hatırlıyor mu? Neden çünkü ortada bir şey yok ki" şeklinde konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sıkıntıları yakından takip ettiklerini de ifade eden Kiraz, "Büyükşehir Belediyesinde olan sorunları biz CHP olarak gündeme getirdik, sorduk ve cevap alamadık. Bize cevap vermeye çalıştılar ama masaya rapor inince sustular. CHP olarak meclis üyelerimiz ile bu süreci takip ediyoruz" dedi.



Gittikleri bir çok yerde halkın isyanı ile karşılaştıklarını da dile getiren Kiraz, özellikle mahalle ve yerleşim alanlarına yapılmasına izin verilen maden ve taş ocakları ile ilgili de halkın sorunlarının yanında olduklarını söyledi.



Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'da, geride kalan 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, herkesin kendisini ifade edebileceği bir seçim kampanyası yürütüldüğünü ifade etti. İstanbul'da ilk seçimi kazanmalarına rağmen seçimin yenilenmesi ile ilgili süreci değerlendiren Ağbaba, "Türkiye'de milyonlarca insan ilk defa hem 31 Mart'ta hem de 23 Haziran'da yastığa kafasını rahat koyarak geleceğe umutla baktı. Bunun için bu ittifakı destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu sadece CHP'nin tek başına aldığı bir sonuç değildir. Bu nedene bu ittifakın zarar görmemesi için her türlü fedakarlığı yaptık yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - MALATYA

Kaynak: İHA