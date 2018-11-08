CHP'de İki İsim İhraç İstemiyle Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki isim ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Grup Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP İç tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği 'kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak' cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

CHP Elazığ milletvekili Erol'un basın toplantısı yapması bekleniyor. - ANKARA