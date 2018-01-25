CHP'de Büyük Kurultaya Doğru

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "36. Olağan Kurultayımızın divan başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'i önereceğiz. Kurultayımız bu konuda bir irade ortaya kor, kabul ederse, Büyükerşen kurultayımızın divan başkanlığını yürütecek." dedi.

Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin kongre sürecinin diğer partilerden farklı olarak uzun bir zaman dilimini kapsadığını, demokratik bir süreçte gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 50 bin mahalle ve köy muhtarlığı olduğunu belirten Bingöl, 30 binin üzerinde mahallede sandık koyarak, mahalle delegesi seçimini yaptıklarını ifade etti. Bingöl, geri kalan 20 bin civarındaki yerin köy ve belde muhtarlığı olduğunu, buradaki delege sayısının az olması nedeniyle, sandık konulmadan uzlaşıyla delegelerin belirlendiğini kaydetti.

Mahallelerden sonra, Türkiye genelinde 940 ilçede kongre gerçekleştirdiklerini dile getiren Bingöl, bu kongrelerden 532'sinde iki, 74'ünde ise üç kişinin başkan adayı olarak yarıştığını aktardı.

CHP dışında hiçbir partinin böyle çoklu adaylarla kongre düzenlenmediğini kaydeden Bingöl, partilerin birçoğunda "formalite" delege seçimleri yapıldığını, adeta atamayla kongrelerin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bingöl, ilçe kongreleri sonucunda 238 ilçe başkanının ilk kez, 265 ilçe başkanının ise ikinci kez seçildiğini belirterek ilçe başkanlarının en fazla üç kez seçilebildiğini hatırlattı.

"5 kadın il başkanı seçildi"

CHP'nin, hem delege hem de ilçe ve il kongrelerinde, kadın delege ve başkan sayısını arttırdığını ifade eden Bingöl, kadın ilçe başkanı sayısının, geçen kongrelerden yüzde 10 oranında fazla olduğuna dikkati çekti.

Partisinin, kongrelerde gençleştiğini de dile getiren Bingöl, "750 ilçe başkanımız 20-50 yaş aralığında, 70 yaş üzerindeki ilçe başkanımız ise sadece 19. Yani bu, söylenenlerin aksine CHP'de bir gençleşmenin olduğunu da somut bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Sonrasında 80 ilde düzenlenen kongrelerde 5 kadının il başkanı seçildiğini hatırlatan Bingöl, bunun 2015 kongresinde iki olduğunu hatırlattı. Bingöl, 20'ye yakın ilde kadınların il başkanlığı için yarıştığını söyledi.

Kadın konusunda kota uygulayan tek partinin CHP olduğunu dile getiren Bingöl, bir tüzük değişikliğiyle bu kotanın çok daha farklı rakamlara ulaşabileceğine işaret etti.

"248 kadın kurultay delegesi oldu"

Bingöl, kongrelerin demokratik bir ortamda yapıldığının altını çizerek "80 il kongresi sonrasında 29 il başkanı ilk kez, 27'si ise ikinci kez il başkanı oldu. 20-50 yaş aralığında 58 il başkanımız var. Çok genç, aktif, heyecanlı il başkanlarımız var." diye konuştu.

CHP'nin toplam bin 266 kurultay delegesinden, bin 90'ının seçilerek geldiğini belirten Bingöl, bu kongreler sonucunda 248 kadının kurultay delegesi olduğunu söyledi.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Bin 90 kurultay delegesinden 740'ı yeni seçilen kurultay delegesi. Bu da toplam kurultay delegelerimizin yüzde 68'ine tekamül ediyor. 150 günlük kongre sürecinde, mahalle delegelerinin seçilmesinden, kurultay delegelerinin seçildiği sürece bakıldığında gençleşmenin, yenileşmenin demokratik işleyiş içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz."

Bingöl, kurultayın temasını "adalet ve cesaret" olarak belirlediklerini hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adalet" yürüyüşünün, Maltepe mitinginin ve Adalet Kurultayı'nın adalet isteğini ortaya koyduğunu, milyonlarca insanı cesaretledirdiğini kaydetti.

"Hikmet Çetin olamadı"

CHP'nin daha önceki kurultaylarında Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ın divan başkanlığı yaptığını anımsatan Bingöl, şunları ifade etti:

"Bizim isteğimiz önceki genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'in bu kurultayda divan başkanlığı yapmasıydı ama tüzüğümüzde kurultay divan başkanlarının, kurultay delegesi olma zorunluluğu bulunması nedeniyle Çetin'le bu divan başkanlığını gerçekleştiremedik. 36. Olağan Kurultayımızın divan başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'i önereceğiz. Kurultayımız bu konuda bir irade ortaya kor, kabul ederse, Büyükerşen kurultayımızın divan başkanlığını yürütecek."

Kongre sürecinde ve kurultayda demokratik bir süreç işletildiğini vurgulayan Bingöl, bu kurultayın da demokratik sürecin işleyeceği, önemli tespitlerin yapılacağı bir kurultay olacağını söyledi.

"Dikkatli dil kullanmada yarar var"

Bingöl, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bingöl, son kurultayda 400-450 kişinin PM'ye aday olduğunu, isteyen herkesin yine aday olabileceğini söyledi.

Bingöl, kurultaydaki seçimin şekline ilişkin ise "Tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Sayın Genel Başkanımızın ya da genel merkezimizin tüzüğe bağlı kalmak gibi zorunlulukları var ancak kurultay delegelerinin kararı farklı olursa, bu karar geçerli olur. Yani kurultay delegeleri blok listeyle ilgili bir önerge verir, hazirundaki kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlası 'blok liste' derse yöntem o olur. Bizim, böyle bir talebimiz söz konusu değil." dedi.

"CHP Genel Başkanlığına aday olan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiride bulunurken, 'Kendime man kafa dedirtmezdim' dedi. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Bingöl, "CHP genel başkanı adayı arkadaşlarımızın daha dikkatli bir dil kullanmalarında yarar var. Sayın İnce, deneyimli bir siyasetçi arkadaşımız. Aday olması en doğal hakkı ama daha dikkatli dil kullanmakta fayda var." yanıtını verdi.

"Dedikodudan ibaret"

"170'i aşkın akademisyen Afrin operasyonunun durdurulması için imza topladı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Bingöl, böyle bir şeyin akademisyenlerin kendi takdiri olduğunu, kimsenin düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayışla değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Kurultayda eğer imzaları toplayabilirlerse üç genel başkan adayının olacağı görülüyor. Diğer genel başkan adaylarının konuşabilmeleri ve oturma düzenleri açısından bir hazırlık var mı?" sorusunu Bingöl, "Bizim tüzüğümüz gereği yüzde 10 imza ile genel başkan adayı olunabiliyor. Bu imzayı toplayan her arkadaşımızın aday olma hakkı var. Adaylıkları geçerliyse konuşma hakları olacak. Oturma düzeni olacak. Farklı bir konseptle bir yerleşme düzeni yapacağız." diye yanıtladı.

"Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Almanya'da ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu ile bilerek görüşmediği" iddialarının sorulduğu Bingöl, "Doktorları son derece dikkatli ve tıbbın gereği neyse onu yapıyorlar. Biz hem doktorlarından bilgi aldık hem ailesiyle görüştük. Sayın Baykal'ın sağlığı bizim için çok önemli. Doktorlar sadece Genel Başkanımıza yönelik değil, hiçbir şekilde bir görüşme yaptırmıyorlar. Biz ailesinden, doktorlardan bilgi aldık. Onun ötesinde söylenenler sadece dedikodudan ibaret." yanıtını verdi.