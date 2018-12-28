CHP'de Beşiktaş Belediyesi İçin Adı Geçen Fikret Orman Adaylığa Sıcak Bakıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı öne sürüldü. Siyah beyazlı kulübünyönetimi için güçlü bir rakip liste çıkacağı iddialarının ardından Orman'ın belediye başkanlığı adaylığına daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

OKLAR FİKRET ORMAN'A DÖNDÜ

Daha önce basında da yer alan haberlerde Fikret Orman'ın yönetiminden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öne sürülmüştü. Beşiktaş camiası içinde yaşananlar ve son dönemde yapılan görüşmelerin ardından CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkanı adayı konusunda ibrenin Fikret Orman'a döndüğü ifade ediliyor. Siyah beyazlı kulübünyönetimi için güçlü bir rakip liste çıkacağı iddialarının ardından Orman'ın belediye başkanlığı adaylığına daha sıcak baktığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu Önceki Gün Orman'ı Ziyaret Etmişti

"BENİ ADAY GÖSTERMEZSENİZ ŞAFAK MAHMUT YAZICIOĞLU'NU SEÇİN"

Fikret Orman'ın Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili girişimi de tamamen ortadan kalkmış değil. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmelerde Orman'ın "Beni aday göstermezseniz Şafak Mahmutyazıoğlu ilk seçeneğiniz olsun" dediği öğrenildi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki gün Orman'ı ziyaret etmişti.