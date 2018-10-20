CHP'de Basın Toplantısı Krizi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Bursa Milletvekili Yüksel Özakan ile Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün katılacağı basın toplantısı zamanında başlayamayınca, toplantıyı bekleyen 8 basın mensubu not bırakıp buradan ayrıldı.

CHP Samsun İl Başkanlığı, kurumsal mail hesabından bir ileti göndererek basın mensuplarını basın toplantısına davet etti. Partiden atılan mailde, "31 Mart 2018 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimi kapsamında genel merkez tarafından 18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Samsun ilinde görevlendirilen Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün katılımı ile 20 Ekim 2018 Cumartesi (bugün) saat 12.30'da il başkanlığı binamızda basın toplantısı yapılacaktır" denildi.

Bu davet üzerine partiye giden basın mensupları, 12.30'da başlaması gereken toplantıyı 13.00'e kadar bekledi. Aradan yarım saat geçmesine rağmen basın toplantısı başlamadı. Parti yetkililerinden vekillerin yemekte olduğunu öğrenen basın mensupları, "Biz saygı gösterip davetinize icabet ettik, sizler ise bize saygı gösterip basın toplantısına gelmediniz" diyerek partiden ayrıldılar.

Samsun'da bölgesel yayın yapan bir gazetede çalışan basın mensubu toplantıdan ayrılmadan önce bir kağıda, "12.30'daki basın toplantınız için 8 basın mensubu 30 dakika boyunca sizi bekledi. Halen yemekte olduğunuzu öğrendik. Bu gecikmeyi protesto ediyoruz. Basın açıklamanıza katılmıyoruz" yazarak, vekillerin basın toplantısı yapacağı masaya bırakarak il başkanlığı binasını terk etti. - SAMSUN