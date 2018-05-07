CHP'de Asansör Krizi Büyüdü, İnce Patladı: Bu Kafayla İktidar Olunmaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce parti genel merkezine geldi. Muharrem İnce'ye asansörde yer verilmeyince, "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi.

KALABALIK NEDENİYLE YER BULAMADI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere parti genel merkezine geldi. İnce asansörle Genel başkanın makamına çıkmak için asansöre bindi. Ancak kalabalık nedeniyle asansörde yer bulamayan Muharrem İnce, "Ben ineyim" diyerek asansörden indi.

"BÖYLE ŞEY Mİ OLUR?"

Daha sonra bir partilinin yer vermesi üzerine asansöre binen İnce, "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi.