CHP'de Ankara İçin İsmi Geçen Mansur Yavaş'tan Bazı Partililere Tepki: Gökçek'ten Ne Farkları Var

Adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen Mansur Yavaş, "Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun" açıklaması yapan CHP'lilere tepki gösterdi. Yavaş, "Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek'ten ne farkları var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynı şeyi şimdi de onlar söylüyor" dedi.

Mansur Yavaş, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İÇİN CHP'Yİ SEÇTİM"

Kendisine milletvekilliğinin de önerildiğini ancak kabul etmediğini belirten Yavaş, "Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP'ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP'yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi. CHP'nin oyu yüzde 30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli" dedi.

"GÖKÇEK'TEN NE FARKLARI VAR"

"Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun" diyen CHP'lileri hedef alan Yavaş, şu tepkiyi gösterdi:

"Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek'ten ne farkları var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynı şeyi şimdi de onlar söylüyor. Bizden olana destek veririz, olmayana vermeyiz anlayışından başka bir şey değil yaptıkları."