CHP'de Ahmet Akın'a yeni görev
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CHP'de Ahmet Akın'a yeni görev

10.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:18
CHP'de Ahmet Akın'a yeni görev

CHP, kurduğu Ekonomi Masası'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı görevlendirdi.

CHP, kurduğu Ekonomi Masası'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı görevlendirdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan ve 81 ili dolaşacak olan Ekonomi Masası; ekonomik temel unsurlarının yanı sıra reel sektöre bakış açılarını ve çözüm önerilerini ortaya koyacak.

CHP'de Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vergi, para, maliye, enerji, tarım, sanayi sektörleri başta olmak üzere reel sektörün üretim ve yatırım sürecinde hayati derecede önem taşıyan konuları masaya yatırarak, ekonomik buhrandan Türkiye'yi nasıl çıkaracaklarının çözümünü göstereceklerini söyledi. Akın, "Türkiye'yi krizden çıkaracak kadrolarımız var. Genel Başkanımızın talimatıyla Genel Başkan Yardımcılarımız ve milletvekillerimizle Ekonomi Masası'nda görevlendirildik. Devlet deneyimi olan, kriz yönetiminde çalışmış ve Türkiye'yi krizden çıkararak güçlü bir ekonominin altyapısını hazırlamış kadromuz var. Tüm Türkiye'yi dolaşacağız ve Genel Başkanımızın 16 maddelik çözüm önerileri yaşadığımız buhranı aşmak için nelerin yapılması gerektiğini ortaya koyan önerilerini anlatacağız. Bunları üretenlerin, risk üstlenenlerin, istihdam, ihracat yapıp ülkesine döviz kazandıranların takdirine sunup, görüşlerini alıp çözüm yolu üreteceğiz" dedi. - BALIKESİR

CHP'de Ahmet Akın'a yeni görev
CHP'de Ahmet Akın'a yeni görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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