CHP'de 6 ilçenin başkanı belli oldu

16.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:10

CHP İzmir'de başlayan ilçe kongrelerinde Urla, Seferihisar, Bayındır, Balçova, Çiğli ve Güzelbahçe'de delegeler seçimlerini yaptı.



CHP İzmir'de ilçe kongreleri devam ediyor. Seçim takviminde ilk gün Urla, Seferihisar ve Bayındır, ikinci gün ise Balçova, Çiğli ve Güzelbahçe'de sandıklar kuruldu, delegeler ilçe başkanlarını, ilçe yönetimlerini ve il kongre delegelerini seçti.



Urla, Seferihisar ve Bayındır



Urla'da mevcut Başkan Hakan Özbadur kongreye tek aday olarak girdi. Özbadur'un ilçe yönetimi asil listesinde yer alan, Evren Eren, Dilek Çınarlı, Tuğçe Kaş, Çağlagül Özçelik, Nigar Ersoy, Sultan Çınar, Yasemin Uslucan, Murat Kaya, Emre Sinan, Bayram Anu, Kemal Ergün, Salih Sala, Caner Günkızıl, Okan Topal ilçe yöneticisi seçildi. Seferihisar'da da mevcut Başkan Senem Gürer Solak kongreye tek aday olarak girdi. Senem Gürer Solak'ın yönetim kurulu asil listesinde yer alan Seyide Alkan, Bülent Altın, Haluk Dede, Sait Halistoprak, Fatma Karakuş, Nevim Koç, Ayşe Gül Okyay, Yasemin Temese, Tuncay Topuz, Semih Zülfikar Ramazan Tuğral, Salih Turan, Mert Üstüner ilçe yöneticisi seçildi. Bayındır'da ise seçime üç aday girdi. İlçe kongresinde eski ilçe başkanı Behzat Aydilek, Halk Hareketi'nin öncüsü Zühre Karaoğlan ve Murat Gülbay'ın yarıştı. Seçim sonundan kazanan Hüseyin Behzat Aydilek oldu. Behzat Aydilek'in asil yönetim kurulu listesi; Uğur Biriz, Necati Canbazer, Salih Dirik, Bekir Gündoğdu, Mustafa Herpdurgun, Hamit Kırkıcı, Cengiz Kocabıyıkoğlu, Hasan Koparan, Gülay Kuz, Saliha Okkalı, Fatih Pavlaz ve Mustafa Tanç'tan oluştu.



Balçova, Çiğli ve Güzelbahçe



Balçova'da 2012 yılından itibaren ilçe başkanı olan Aygül Eryılmaz kongrede aday olmama kararı aldı. Eryılmaz'ın yerine CHP Balçova Kadın Kolları İlçe Başkanı Binnur Akın tek aday olarak seçime girdi. Akın'ın yönetim kurulu asil listesinde yer alan Cansu Akbaş, Murat Aküzüm, Müceddet Aral, Faruk Nafiz Bakoğlu, Tülay Çimenli, Oğuz Doğan, Duran Dumlupınar, Hüseyin Kılıçdere, Elif Kuru, Ayfer Olcayhan, Cengiz Öngör, Şahin Özdemir, Necla Savaş, Ayhan Tunç ilçe yöneticisi seçildi. Çiğli'de mevcut Başkan Mert Özcan ile il eski başkan yardımcısı Şirin Akgül yarıştı. 402 delegenin oy kullandığı seçimi Başkan Özcan kazandı. Özcan'ın asil yönetim kurulu listesi; Halis Akın, Veysel Aksüt, Gürkan Beyazgül, Yüksel Danışman, Yetkin Er, Gülderen Eren, Erkan Fırat, Sebahat İssi, Hikmet Kara, Neslihan Kılıç, Kadim Kızıltepe, Ali Kemal Kocadağ, Yağmur Önder, Mustafa Tekin ve Sıddık Urgan'dan oluştu. Güzelbahçe'de Çağlayan Bilgen'in tek aday olduğu kongrede Bilgen'in yönetimi Neşet Başar Efe, Uğur Deniz Gamsız, İsmail Kandemir, Mihriban Karaman, Türkmen Köşk, Leyla Saruhan İnce, Nihat Sevinç, Soner Tanrıkulu, Lütfi Türkay, Erol Uysal, Ayla Üzümcü, Perihan Zenger'den oluştu.



Aralık ayı takvimi



17 Aralık Salı 11.00'da Dikili, 19 Aralık Perşembe 12.00'da Torbalı, 20 Aralık Cuma 12.00'da Kınık, 21 Aralık Cumartesi 10.00'da Bayraklı ve Foça ile 10.30'da Çeşme ve 11.00'da Karabağlar, 22 Aralık Pazar 09.00'da Kemalpaşa, 11.00'da Gaziemir ve Konak ile 13.00'da Menderes, 24 Aralık Salı 11.00'da Tire, 25 Aralık Çarşamba 11.00'da Karaburun ve 29 Aralık Pazar 10.00'da Buca'da ilçe kongreleri düzenlenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA