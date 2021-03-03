CHP'de 250'yi aşkın istifa daha

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Bolu ve İzmir'şin ardından Sakarya'da da istifa depremi yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Bolu ve İzmir'şin ardından Sakarya'da da istifa depremi yaşanıyor. 250'yi aşkın kişinin istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.

CHP'de Bolu ve İzmir'den sonra Sakarya'da da istifalar yaşanıyor. 250'yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ne katılmaları bekleniyor.

Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı