CHP'de 143 gün sonra yeni başkan belirlendi
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CHP'de 143 gün sonra yeni başkan belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'de 143 gün sonra yeni başkan belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep il yönetiminin görevden alınmasının ardından 143 gündür boş olan il başkanlığına atama yapıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep il yönetiminin görevden alınmasının ardından 143 gündür boş olan il başkanlığına atama yapıldı.

Gaziantep'te yaklaşık 143 gün önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, il yönetimi ve 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevden alınmış, Hayri Sucu ise korona virüs ile mücadele ettiği dönemde görevden alınmasına tepki göstermişti. İl başkanlığı koltuğu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel merkeze davet edilen eski Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Neşet Uçar'ın görevlendirilmesi ile doldu. Görevin kendisine tevdi edildiğini kaydeden Uçar, göreve Pazartesi günü başlayacağını söyledi. Geçici Kurul görevlendirmesi yapılan Uçar'ın CHP MYK toplantısında alınacak karar ile resmen göreve atanacağı belirtilirken, 30 gün içerisinde ilçe kongrelerinin 45 gün içerisinde il kongresinin de tamamlanarak, yeni yönetimlerin belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan Gaziantep Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanlığını yürüten Hayri Sucu'nun yerine göreve getirilen Neşet Uçar'ın Gaziantep Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanlığı yapmış olması dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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