CHP: Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek 82 milyon TL'dir
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CHP: Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek 82 milyon TL'dir

CHP, 2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına, 82 milyon TL destek verdiğini açıkladı.

CHP: Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek 82 milyon TL'dir
13.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:36

CHP, 2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına, 82 milyon TL destek verdiğini açıkladı.  

Parti kuracağı iddiaları ortaya atılan Muharrem İnce'nin açıklamasının ardından CHP'den, 'İddialar ve Gerçekler' başlığı ile yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada, İnce'nin "2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı Kampanyası'na gerekli desteği vermemiştir. Örgütler gerekli desteği alamamıştır" iddiasında bulunduğu belirtilen açıklamada, "2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek miktarı 82 milyon TL'dir. Bu rakamın 27 milyon TL'si örgütlere, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası'nda kullanılmak üzere aktarılmıştır.  Ayrıca Cumhurbaşkanlığı destek kampanyasında 26 milyon TL bağış toplanmış ve bu kampanya süresince harcanmıştır. Bir önceki seçim kampanyamızın toplam bütçesi ise sadece 16 milyon TL'dir" denildi.

'ADAY BELİRLEME ÖLÇÜSÜ,  KAZANMA POTANSİYELİDİR'Açıklamada, İnce'nin "Cumhuriyet Halk Partisi, '2018 Cumhurbaşkanı Adayı'na yakın isimleri siyaseten engellemiş ve aday göstermemiştir" iddiasına yanıt olarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ TARAFINDAN KABUL GÖRMEMİŞTİR'İnce'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen kendisiyle iletişimi kopardığı ve bilgi akışı sağlamadığı iddiasına da açıklamada şöyle yanıt verildi: "Seçim günü saat 16.30'da Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı adayımızı aramış seçim gecesi sonuçların Sayın Genel Başkanımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet Sayın Cumhurbaşkanı Adayımız tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta önce Genel Başkanımızın talimatı ile Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel, randevu alarak, seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyonun nasıl işletileceği yönünde bilgi aktarmak üzere Cumhurbaşkanı Adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir. Yaklaşık 3 saatlik bir bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel'e koruması tarafından Cumhurbaşkanı Adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca genel merkez yöneticilerimiz tarafından, kendisine basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir."Muharrem İnce'nin kendisinden ziyade Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanıtımı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak da "Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Milletvekili Genel Seçimi de yapılmıştır. İki seçimli bu kampanyada Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve genel seçim kampanyasının billboardlarda temsil oranı Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3'te 1, filmlerde ise yine Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 5'te 1'dir" denildi.'CHP SANDIKLARA SAHİP ÇIKTI'Açıklamada, İnce'nin 'Cumhuriyet Halk Partisi Sandıklara sahip çıkmamıştır' iddiası üzerine, CHP'nin seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıktığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Sadece kendisi değil, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bu çalışma yürütülmüştür. Gösterilen başarı sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı, daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkarmıştır. Üstelik tüm bahsedilen çalışmalar bütün engellemelere rağmen gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şanlıurfa'da Abdullah Şanlı isimli sandık görevlimiz yaralanmıştır. Buna rağmen CHP sandıklara sahip çıkmayı sürdürmüştür. Kaç sandıkta temsilcimiz olduğu sayısı ise yeni değildir, seçimden hemen sonra CHP intranet sisteminde yayınlanmıştır. Aynı veriler YSK sisteminde de mevcuttur."

Muharrem İnce'nin "Kürt seçmenlere teşekkür edilmedi" sözüne ise açıklamada, "Tüm seçimlerde Genel Başkanımız ve parti sözcülerimiz, seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi aldığı her bir oyun kıymetini bilmekte, demokrasiye sahip çıkan tüm partilerin seçmenlerine bugün de yürekten teşekkür etmektedir" denilerek yanıt verildi.


Kaynak: DHA

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